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BAL: Elazığ Yolspor: 8 - Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0

Bölgesel Amatör Lig 1.

Bölge 3. Grup'un 14. haftasında Elazığ Yolspor, evinde karşılaştığı maçta Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i 8-0 mağlup etti.


Bölge 3. Grup'un 14. haftasında Elazığ Yolspor, grubun son sırasında yer alan Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maçı Elazığ ekibi her iki yarıda bulduğu gollerle 8-0 kazandı. Bu sonucun ardından Elazığ Yolspor puanını 24'e yükseltti.


Grubun bir diğer Elazığ takımı Kovancılarspor ise deplasmanda karşılaştığı maçta Dersimspor'a 3-1 yenildi.

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