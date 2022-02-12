BAL: Fırat Üniversitesi: 1 - Çınar Belediyespor: 0

Bölge 3. Grup'un 11. haftası'nda Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, evinde konuk ettiği Çınar Belediyespor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Fırat Üniversitesi GSK, Bölge 3. Grup'un 11. haftası'nda Çınar Belediyespor'u konuk etti. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda daha etkili olan bordo-beyazlılar, aradığı golü 82. dakikada buldu. Ceza yayı üzerinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Okan Destegül, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Fırat Üniversitesi GSK, 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdüren bordo-beyazlılar, 12. haftada Dersimspor'la deplasmanda karşılaşacak.