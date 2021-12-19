BAL: Fırat Üniversitesi: 4 - Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 1

Bölge 3. Grup'un 8. haftasında Fırat Üniversitesi GSK, evinde karşılaştığı maçta Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maça etkili başlayan ev sahibi takım 20. dakikada Zindan Altın ve 29. dakikada Turan Ekici'nin penaltı golleriyle 2 farklı öne geçti. Diyarbakır ekibi 40. dakikada Ferhat Çelebi'nin golüyle farkı 1'e indirdi ve devreye 2-1'lik skorla girdi. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Elazığ ekibi, 62. dakikada Ayvaz Koç ile 74. dakikada Zindan'ın golleriyle farkı arttırarak sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Puanını 18'e yükselten ve grubunda liderliğini sürdüren Fırat Üniversitesi GSK, sezonun ilk yarı son maçında deplasmanda 12 Bingölspor'la karşılaşacak.