BAL: Fırat Üniversitesi: 4 - Kovancılarspor: 1

Bölge 3. Grup'un 6. haftasında Elazığ Derbisi'nde Fırat Üniversitesi, Kovancılarspor'u 4-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

D. Fırat Üniversitesi, Bölge 3. Grup'un 6. haftasında karşılaştığı bir başka Elazığ takımı Kovancılarspor'u 4-1 yenerek liderliğe yükseldi. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maça etkili başlayan Kovancılarspor, 10. dakikada Emrah Ayyıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fırat Üniversitesi bu gole 45+1. dakikada Zindan Altın'la cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bordo-Beyazlı takım Muhammed Ali Polat'ın golüyle durumu 2-1 yaptı. Maçın 50. dakikasında Fırat Üniversitesi'nde Zindan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra da hücuma ağırlık veren Fırat Üniversitesi 59. dakikada Umut, 71. dakikada Turan'ın golleriyle skoru 4-1 yaptı. Maçın 80. dakikasında Kovancılarspor'dan Mahsun kırmızı kart görünce her iki ekipte oyun alanında 10 kişi kaldı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fırat Üniversitesi sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Bordo-Beyazlı ekip, BAL 1. Bölge 3. Grup'ta liderlik koltuğuna yükseldi.