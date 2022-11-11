BAL'da Elazığ derbisi cumartesi oynanacak

Grubun 7. haftasında Fırat Üniversitesi GSK ile Aksaray Gençlikspor, Elazığ derbisinde karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elazığ takımları Aksaray Gençlikspor ile Fırat Üniversitesi GSK Elazığ derbisinde kozlarını paylaşacak. 12 takımın mücadelesine devam ettiği 2. Grupta yer alan Elazığ ekiplerinden Aksaray Gençlikspor, 6 maçta aldığı 5 galibiyetle derbiye favori olarak çıkacak. Son 3 maçını kaybeden Fırat Üniversitesi GSK ise kötü gidişata son vermek istiyor.

12 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'da başlayacak olan maça Gençlik Merkezi sentetik saha ev sahipliği yapacak. Bu maç öncesi Aksaray Gençlikspor 15 puanla grupta 3. sırada yer alırken, Fırat Üniversitesi GSK 7 puanla 7. durumda.