İhlas Haber Ajansı

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BAL'da Elazığ takımları deplasmanda başlıyor

Bölgesel Amatör Lig’de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.

Bölgesel Amatör Lig'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.


Bölgesel Amatör Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı başlıyor. Bu sezon 2. Grup'ta mücadele edecek olan Elazığ temsilcileri Fırat Üniversitesi GSK ve Aksaray Gençlikspor, ilk hafta maçlarına Kahramanmaraş deplasmanda çıkacak. 2 Ekim Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan maçlarda Elbistanspor ile Fırat Üniversitesi GSK Elbistan Sentetik Sahada, K. Maraş İstiklalspor ile Aksaray Gençlikspor Merkez Spor Kompleksi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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