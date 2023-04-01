Baraj sahasını eken çiftçiler: "Sular gelirse her şey gider"

Elazığ'da kuraklık nedeniyle suların çekildiği Keban Baraj Gölü sahasında tarım yapan çiftçiler, yağışlara bir yandan sevinirken diğer yandan ise endişeli. Her sene risk alarak tarım yaptıklarını dile getiren çiftçiler, baraj debisinin yükselmesiyle mahsulün su altında kalacağını söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bu kış istenilen yağış alınamadı. Geçen seneki kuraklıkla birlikte Keban Baraj Gölü sahasında yüzlerce dönüm arazi ortaya çıkmış, çiftçiler burada tarıma başlamıştı. Bu sene de çiftçiler, araziyi değerlendirerek arpa, buğday, pancar ve mısır gibi çeşitli ürünler ekti. Fakat bölge genelinde yağışların etkili olması üreticileri bir yandan sevindirirken bir yandan da endişelendirdi. Her sene risk alarak baraj sahasında tarım yaptıklarını belirten çiftçiler, suların yükselmesiyle mahsulün sular altında kalacağını ifade etti.

Baraj suyu gelmediği seneler ekim yaptıklarını belirten çiftçilerden Hayatin Aydın, "Geldiği zaman son koda vuruyor ve kimse faydalanmıyor. 2 senedir topraktan faydalanıyorlar. Herkes ekiyor. Çiftçi buranın parasını ödüyor. Çiftçi adeta kumar oynuyor. Sular gelirse her şey gider" dedi.

Çiftçilerden Şaban Ayar ise, "Bu araziler hepsi su altındaydı. Şu an buraları herkes ekiyor ama bu bir risktir. Bu riske de ister istemez halk katlanıyor. Boş kalmaktansa ekiyorlar. Su gelirse yapacak bir şey yok. Su gelmezse ürün alıyorsun. Ben buraya ilk geldiğim seneler hep buralar suydu. Zamanla çekildi. Geçen sene baraj hiç yükselmedi. Biz de ona istinaden bu sene de yükselmez dedik. Herkes ekti ve emek verdi. Riske girdi. Bu riskin karşılığında artık şansına. Ama baraj yükselirse yapacak bir şey yok. Yükselmezse herkes emeğini alır" diye konuştu.