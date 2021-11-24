Başantrenör Acer: "Kaybediyoruz, üzülüyoruz ama pes etmeden devam edeceğiz"

Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Hakan Acer, zorluklarının olduğunu ve o zorlukları aşmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanların, bilmediği görmediği bazı şeyler var. Kaybediyoruz üzülüyoruz ama pes etmeden devam edeceğiz" dedi.

Eurocup Women B Grubu 5. hafta maçında Sepsi Sic'e 71-65 yenilerek Eurocup'ta gruptan çıkma şansını matematiksel olarak kaybeden Elazığ İl Özel İdare'de mücadele sonrası Başantrenör Hakan Acer ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş açıklamalarda bulundu.

Maça kazanmak için çıktıklarını aktaran Başantrenör Acer, “Mental olarak çok iyi hazırlanamadık ama çocuklar yine çok iyi mücadele etti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sahaya çıkınca ellerinden geleni yapıyorlar, biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zorluklarımız var, o zorlukları aşmaya çalışıyoruz. İnsanların, bilmediği görmediği bazı şeyler var. Kaybediyoruz üzülüyoruz ama pes etmeden devam edeceğiz. Pazar günü Fenerbahçe, daha sonra da hedef maçlarımız başlayacak. O hedef maçlara kadar takviye yapmak istiyoruz. Her şeye rağmen oyuncularım ellerinden geleni yapıyor biz de Elazığ için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

"En büyük problemimiz maddi anlamda destek görmemek"

Oyuncuların, hocaların eksik ücret alarak, zorlukları göğüsleyerek mücadele ettiklerini vurgulayan Elazığ İl Özel idare Genel Sekreteri Ali Şiş, “Şu andaki en büyük problemimiz maddi anlamda destek görmemek. Normal 2, 3. Lig takımı gibi finanse edemiyorsunuz. Geçmişten gelen sıkıntılar var. Oyuncularımızın mücadelesinden kuşkumuz yok ancak herkesi desteğe çağırıyoruz. Geçmiş yıllardan gelen borçlarımız var. Bu takım bunları aşacaktır. Oyuncular farklı ülkelerden gelip mücadele ediyorlar. Siz paralarını vermezseniz emeklerinden çalmış oluyorsunuz. Avrupa'dan elenmek çokta önemli değil. Elazığ'ın tanıtımı açısından gittik. Yoksa Avrupa'dan gelenin iki katı masraf ediyorsunuz. Bizim ligimiz önemli. Orayı iyi bir yerde tamamlamak için çalışacağız” şeklinde konuştu.