Başhekim Öztürk,"Hastalarımızın memnuniyet oranını artırmaktayız"

Dr. Savaş Öztürk,her geçen gün hastaların memnuniyet oranını artırmakta olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 6'ncı şehir hastanesi olarak 2018 Ağustos ayında Elazığ'da hizmete giren Fethi Sekin Şehir Hastanesiyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklamada bulunuldu.

Yapılan açıklamada," İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından özellikle içinde bulunduğumuz kış ayları dikkate alınarak yapılan araştırmada vatandaşların hastanenin fiziki donanımından ve verilen hizmetlerden övgü ile söz ettikleri görüldü. Elazığ'ın Avrupa standartlarının üzerinde bir hastaneye sahip olduğunu belirterek, yapımında emeği geçenlere teşekkür eden hasta ve hasta yakınları, hastane çalışanlarının kendilerini güler yüzle ve sıcak karşıladıklarını belirtti. Karşılama ve yönlendirme konusundaki danışma hizmetleri sayesinde gitmek istedikleri birimlere çok kolay ulaştıklarını ifade eden ve verilen hizmetlerden de söz eden vatandaşlar son teknolojiye uyumlu ve bölgede ilklere imza atılan cihazlarla tedavi adlıklarını aktardı.Yatan hasta servislerin çok konforlu olduğunu ve yemek kalitesi ve yemekhane hizmetlerinin çok hijyenik ortamlarda sağlandığını söyledi"denildi.

Tunceli, Bingöl ve Muş başta olmak üzere çevre illere verdiği sağlık hizmeti ile Elazığ'ın sağlık alanındaki bölgesel konumu çok önemli katkılar sunduğunu vurgulayana Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ise,"01.08.2018 tarihinde Türkiye'de ki 6. Şehir Hastanesi olarak hizmete açılan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanemiz son teknoloji cihazlarla halkımıza kaliteli hizmet vermeye devam etmektedir. Açıldığı günden itibaren hem hasta memnuniyetini hem de hasta sayısını üst düzeye çıkarmak gibi bir hedefi olan hastanemiz de şu an için yatak doluluk oranımız üst seviyelerdedir. Kış şartlarında olmamıza rağmen yatak doluluk oranımızın üst seviyelerde olması hastalarımızın bize gösterdiği teveccüh nedeniyledir. Ulaşım konusunda çok ciddi sorunlar yaşamamaktayız ve her geçen gün hastalarımızın memnuniyet oranını artırmaktayız. Kaliteli odalarımızda yüksek konforlu hastanemizde tüm halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz”dedi.