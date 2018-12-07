Başhekim Öztürk;"Helikopterle gelen hastamızın durumu iyi"

Dr. Savaş Öztürk, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çatıdan düşerek yaralanan ve ambulans helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 55 yaşındaki Garif Efe'nin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olay, dün Karakoçan ilçesine bağlı Çan köyünde meydana geldi. Evinin çatısından düşerek ağır yaralanan 55 yaşındaki Garip Efe'nin yakınları 112 acil servisi arayarak ambulans talep etti. Durumu ağır olan Efe için ambulans helikopter yönlendirildi.Sağlık ekipleri ambulans helikopterde ilk müdahaleleri yaparken, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne bilgi verildi. Hastanenin acil müdahale ve heliport ekibi helikopter pistine çıkarak,yaralı karşılamak için hazırlık yaptı. Sonsuz bir şekilde inişi gerçekleşen ambulans helikopterden alınan Efe hızlıca tedaviye alındı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, ‘' Hastanemiz hizmete açıldığından bu yana hizmetlerine sürekli bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda hizmete açılan heliport alanımıza, ambulans helikopterle ilk hasta naklimiz gerçekleşti. Titiz bir operasyonel faaliyet gerektiren nakli başarıyla gerçekleştirdik. Hastanemize yüksekten düşme ihbarı ile ağır yaralı bir şekilde gelen hastamız, acil servise alınarak tedavi edildi.Bu faaliyetin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan, tüm 112 acil ekibine, uçuş ekibine, hastanemizin acil müdahale ve heliport ekibine teşekkür ediyorum"dedi.

Yaralının tedavisinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini de belirten Başhekim Öztürk, durumunun iyi olduğunu kaydetti.