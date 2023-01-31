Basın Müzesi büyük ilgi görüyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın, ‘Müzeler Şehri Elazığ Projesi' çerçevesinde hayata geçirdiği Elazığ Basın Müzesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 11 ana başlıkta açıkladığı 100 projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve 1800'lü yıllarda inşa edilen Sağir Müftü Konağı, Basın Müzesine dönüştürüldü. Harput mimarisine uygun olarak dizayn edilen Elazığ Basın Müzesi, şehrin kültür ve turizm yaşamına kazandırıldı. Basın tarihine ışık tutan ve basın tarihinin hafızasının canlandırıldığı müzede, baskı kalıplarından matbaaya, haberleşme araçlarından gazete ve dergilere kadar birçok basın yayın materyali yer aldı. 10 Ocak'ta açılışı yapılan müze, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Daha önce böyle bir müze görmediklerini dile getiren ziyaretçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çok güzel ve mükemmel olduğunu belirten tiyatro ve sinema sanatçısı Abdullah Şekeroğlu, “Düşüncede mükemmel. Elazığ'ın elzem ihtiyacı olan bir müzeydi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na böyle bir müzeyi şehre kazandırdığı için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu bina yıllarca ahır olarak kullanıldı ve sahipsizdi. Camları kırılırdı, içerisi pis kokularla doluydu. Şimdi çok güzel olmuş” dedi.

İstanbul Elazığlılar Danışma Derneği Başkanı Mehmet Demirbağ, “Çocukluğumdan beri hayal ediyordum. Mardin, Urfa, Gaziantep ve İstanbul'a gittiğim zaman niye Elazığ'da böyle bir şey yok derdim. Çok duygulandım. Çok güzel şeyler yapılmış. Belediye başkanımıza hepsine şükranlarımı sunuyorum. Şahin Şerifoğulları geldiği günden beri üstüne koyarak giden bir insan, tebrik ediyorum. Mükemmel bir tasarım olmuş. Elazığ'ın ihtiyacı olan bir müzeydi” diye konuştu.