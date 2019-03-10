Başkan Adayı Şekerdağ projelerini anlattı

İYİ Parti ve CHP'nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali Şekerdağ, projelerini anlatı. Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında Şekerdağ'a CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İYİ ve CHP il teşkilatı eşlik etti.Şekerdağ, 19 ana başlık altında birçok projeyi tek tek anlattı.

24 Haziran'da CHP'den yıllar sonra çok büyük bir oy ile bir milletvekili çıkarıldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, “Şimdi milletvekilimizin en önemli görevi, birinci vazifesi sizin bu yaptıklarınıza en büyük teşekkürü 31 Mart'ta belediye başkanlığını kazandırarak Elazığ halkına olan borcunun bir kısmını ödeyecek. Bu borç bitmez. Çünkü bir onur vardır ki yıllardır eğer bir kentte milletvekili çıkmıyor, o kentin halkı sizi bağrına basıp milletvekili çıkarmış ise, ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Sizden beklediğimiz milli bir duruştur. Milli duruşun ilk adımlarını attınız. Biz bu ülkenin milliyetçi değerlerine sahip çıkanı rahmetli Bülent Ecevit'ten, İsmet İnönü'den gördük. Dünya halkına bağımsız bir Türkiye armağanını Mustafa Kemal Atatürk'ten gördük. İşte bunun için Ali Şekardağ ile birlikte belediye meclisinde, il genel meclisinde ve belediye yönetiminde görev alacak arkadaşlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Kavgadan uzak, dostlukla, muhabbetle, bereketle, huzurla Mart'ın sonunun bahar olduğunu Elazığ'dan da haykıralım” dedi.

"Sokaktaki heyecanı ve beklentiyi görüyoruz"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise , “Elazığ siyasette 24 Haziran sonrası farklıklar yaşamaya başladı. Ama bu farklılığı Elazığ'ın tüm sokak, mahalle ve evlerine hissettirebilmek için siyasetçi olarak sokak dilini kullanıp vatandaşın içinde olan, sorunlarını dile getiren bir yaklaşımla değil bu kenti siyasi kültürünü değiştirmek içinde bir yönetim hikayesi oluşturmak gerekiyordu. İşte o yönetim hikayesi de Elazığ Belediye başkanlığıydı. Belediye başkanlığı için en makul davranış şekli İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisinin içerisinde olacağı bir ittifak ile çıkmaktı. Bu konuda gelişmeler ve süreçler genel başkanların bilgisi dahilinde devam etti. Sonuç olarak İYİ Parti ve CHP Ali Şekerdağ ismi üzerinde bir ittifak oluşması üzerinde karar verdi. O günden bugüne kadar biz sokaklardayız. Sürekli birlikteyiz. Sokaktaki heyecanı ve beklentiyi görüyoruz. Bir değişimin olmasıyla ilgili, yeni bir belediyecilik anlayışının sergilenmesiyle ilgili herkesi beklentisi var. Bunu başarma şansımız var” diye konuştu.

Şekerdağ"Güvene layık olacağız"

Bu yola çıkarken asla makam ve mevki uğruna çıkmadıklarını aktaran Başkan Adayı Ali Şekerdağ, “Bu yola çıkarken şehrimizin geleceği, iyi yönetilmesini düşünerek ve hak ettiği yere taşımak adına çıktık. Geçen gün bir caddede gezerken 16 yaşındaki bir çocuk yanıma geldi. ‘Başkanım ben sizi televizyonlarda seyrediyorum sizden 3 isteğim var Birincisi adalet, ikincisi hürriyet üçüncüsü ise demokrasi. Biz bunları özler duruma geldik. Bize bunları armağan eder misin' dedi. İnanın ben çok duygulandım. Eğer 16 yaşındaki bir çocuk adaleti, hürriyeti ve demokrasiyi özler duruma gelmiş ve sorguluyorsa, demek ki gidişat iyi değil. İşte biz insanımıza hürriyeti, demokrasiyi ve adaleti getirmek adına bu yola çıktık. Elazığ bize güvenip, teveccüh ederse o makama oturduğumuz zaman onları mahcup edecek en ufak bir şeyin içerisinde olmayacağız. Onlara ve güvenlerine layık olacağız. Onların o kafasındaki algıladığı tabloyu ortaya koymak adına, gecemizi gündüzümüze katarak onlara o tabloyu armağan edeceğiz. Bizi yönetenleri 2 kısma ayırırım. Bir politikacı kısmı vardır, bir de devlet adamlığı vardı. Politikacılar seçimden seçime gelirler istediği vaatleri verirler. Seçim bittikten sonra onları göremezsiniz. Ama devlet adamlığı kimliği sorumluğunu bilen, vicdanlı, geldiği görevin hakkın verebilmek için gecesini gündüzüne katan adamdır. Elazığ'da bu örneği ortaya koyan Gürsel Erol'dur. Bende 3 aydır beraber yürüyorum. Sokakta kendisini görüyorum. Mütevazı bir kişiliği, sağlam duruşu, ağzından çıkana dikkat eden, 40 kere düşünüp bir kere konuşan bir yapısı ile herkese örnek olan bir siyasetçidir. Makamlar insanlar değer katmamalı. İnsanlar makama değer katmalı. Biz bu yolda bu düşünce ile yola çıktık. İnşallah rabbim bizi mahcup etmez. Ben uzun yıllar TSO odasında aralıksız seçilen Türkiye'de ender kişilerden biriyim. 2 dönem TSO başkanlığı olmak üzere Elazığ'ın A'sından Z'sine kadar ne kadar sorun varsa, hepsini yaşayarak bilen ve öğrenen bir kardeşinizim. Bu bilgi ve birimlerimizle Elazığ'ı hak ettiği yere taşıyacağız” diye konuştu.

"Alt yapıyı derhal değiştireceğiz"

Projelerine değinen Şekerdağ , “Elazığ'ımızın yıllardır çözülememiş pek çok sorunu vardır. Su ve yağmur toplama kanallarımızı hızla iyileştireceğiz. Projesi hazır kanalizasyon altyapısını derhal değiştireceğiz. Vatandaşımız ve esnafımız, artık maddi ve manevi zarar görmeyecek. Kentimize su taşıyan içme suyu boruları asbestlidir. Kanser vakaları artmıştır. Bu boruları da değiştireceğiz. Çevremizi kirleten, sağlığımızı bozan tüm tehlikelerden hep beraber kurtulacağız. Su faturalarında, tasarruf eden abonelerimizi ödüllendirecek, kademeli indirimlerle ekonomilerine katkı sağlayacağız. Elazığ da 120 bine yakın araç var. Trafik sorununu çözmek için ana arterlerdeki bağlantı noktalarını arttıracağız. Kavşak ve bulvar düzenlemesi yapacağız. Alt geçitler açacak, sinyalizasyon sistemini yenileyeceğiz. Hafif raylı sistemleri ve gerçek elektrikli toplu taşım araçlarını kentimize getireceğiz. Odun ambarını taşıyacak, şehir içi minibüslere terminal yapacağız. Otopark sayısını yeşil alanlara zarar vermeden artıracağız. 17 yıldır taşınması vaade edilen mevcut çimento fabrikasına 15 yıllık yeni ruhsat verilmiştir. Hemşerilerimizde tüm canlıların sağlığını tehdit eden bu durumu yasal çerçevede yargıya taşıyacağız. Alınacak olumlu karar ile mevcut çimento fabrikasını şehir dışına taşıyacağız” şeklinde konuştu.

"Terminal binası kalıcı fuar alanı olacak"

Her 4 genç ten 2'sinin işsiz olduğunu söyleyen Şekerdağ, “Üretime yönelik faaliyetlerimizle istihdam yaratacağız. Valilik, STK ve sanayi kuruluşları ile uyum içerisinde olacağız. Ortak akılla çözümler üreteceğiz. Yatırımcı ve sanayicilerimizin kentimize gelmeleri için alt yapı ve tesis olanakları sunacağız. OSB'de yatırım yapmak isteyen girişimcilere arsa tahsisi konusunda gerekli çalışmalara öncü olacağız. Şehir merkezindeki hastaneler kapatılmıştır. Hemşerilerimiz ve esnaf kardeşlerim zor durumda bırakılmıştır. Şehir hastanesine ulaşım pahalı ve zahmetlidir. Polikliniklerimizin ve aile hekim sayılarının artırılmasını sağlayacağız. Boşanma sayısında ilk 5'te olan ilimizin aile yapısını korumaya ve bütünleştirmeye yönelik önlemler alacağız. Hemşerilerimizi sağlık hizmetlerinden öncelikli ve ekonomik şekilde yararlandıracağız. Ayrıca koruyucu hekimlik hizmetimizle sağlıklı nesiller yetiştirilmesine destek vereceğiz. Toprağımızın altı da üstü de zengindir. Geçte olsa 6. bölge sistemine alınmasına rağmen beklenen düzeyde teşviklerden yararlanılmamaktadır. Öncelikle madencilik sektörünün gelişmesine öncü olacağız. Ara elaman nitelikli eleman ihtiyacını yöremizden karşılayacağız. Bunun için terminal binasını kalıcı fuar alanına dönüştüreceğiz. Meslek edindirme kursları açacağız. Meslek okullarının kurulması için girişimlerde bulunacağız. İlk işimiz olarak verimli ovalarımızı su ile buluşturacağız. Tarım ve hayvancılık sektörünü teşvik edeceğiz. Ürünlerimizi markalaştıracağız” diye kaydetti.

Toplantı 19 madde altında toplanan bir çok projenin sinevizyon gösterimiyle ile anlatılmasıyla sona erdi.