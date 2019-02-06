Başkan adayı Şekerdağ, “Sıkmadığımız el,çalmadığımız kapı kalmayacak"

CHP ile İYİ Parti'nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali Şekerdağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan adayı Şekerdağ, seçim çalışmaları kapsamında bugün Elazığ Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (ELSİAD) ile Anadolu Arslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleri ile bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşların şehirlerde mensup oldukları kitlelerin var olan sıkıntılarını yetkili mercilere taşıdığını belirten Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, "Bu yola çıkmadan önce, sıkmadığımız el ve girmediğimiz kapı kalmayacak demiştim. Nasip olursa bu ziyaretlerimizi sonuna kadar devam ettirip, bu işi başaracağımıza inanıyorum. Çok kıymetli STK üyelerinin yaptığı işler gerçekten çok önemli. Elazığ'ı olması gereken daha güzel bir ortama taşımak adına üzerilerine düşeni fazlasıyla yapmaktadırlar. Sivil Toplum Kuruluşlarımız çok önemli işlere imza atıyorlar. Ben de STK'dan geldiğim için onların o zorluklarını ve içinde bulundukları güçlükleri biliyorum"ifadelerini kullandı.

"Her zaman STK'larla kol kola yürüyeceğiz"

STK'lara Elazığ için bundan sonra yapacakları hizmetler için başarı da dileyen Şekerdağ,"Her zaman STK'lar ile kol kola yürüyeceğimizi de belirtmek isterim. Nasip olursa göreve geldiğim zaman STK'lar ile çalışmamızı daha çok arttırarak onların bu anlamlı duruşuna daha büyük bir anlam katarak Elazığ'da çok ciddi işlere imza atacağımızı da ifade etmek istiyorum”diye konuştu.

Başkan Adayı Şekerdağ ile 2009-2014 yılları arasında Elazığ TSO yönetimine seçildiklerini anımsatan ELSİAD Başkanı Mustafa Gökçe ise, “ 5 yıl boyunca beraber çalıştık ve ben Ali beyi yakından tanıyorum. Ali bey projeci ve meziyetli bir insan yaptığı işi iyisini yapabilecek çapta bir insan. Kendilerine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. 31 Martta yapılacak yerel seçimlerinde İYİ Parti ile CHP'nin ittifak belediye başkan adaylarından Ali Şekerdağ bizim dostumuzdur. Derneğimizi ziyarete geldiler. Ali Bey belediye başkan adayı olarak değil, bizim geçmişte beraber olduğumuz, dost ve arkadaş olduğumuz birisidir”diye konuştu.

ASKON Elazığ Şube Başkanı Osman Özçelik'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçim çalışmalarında başarılar diledi.