Başkan Adayı Şekerdağ, “STK'lar şehrin olmazsa olmazlarıdır”

STK'ların mensup oldukları toplum, kitle ve camianın var olan sıkıntılarını yetkili makamlara taşıyarak, o sorunların çözme noktasında aktif ve kurumsal bir görev yaptığına dikkat çeken Millet İttifakı Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, “Sivil toplum kuruluşları bir şehrin olmazsa olmazlarıdır” dedi.

İYİ Parti ve CHP'nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali Şekerdağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Şekerdağ bu kapsamda dün akşam kadınlarla bir araya geldi. Kadınlara yönelik planlarını anlatan Şekerdağ ardından kahvehane de vatandaşlarla bir araya gelerek, isteklerini dinledi. Asrın İşadamları Derneği Elazığ Şubesini'de (ASRİAD) ziyaret eden Şekerdağ, yapacağı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

STK'ların şehirlerin olmazsa olmazları olduğuna vurgu yapan Başkan Adayı Ali Şekerdağ, “Sivil toplum kuruluşları gezilerine daha önceden başlamıştık. Bugün 4'üncü ziyaretimizi gerçekleştirdik. Sivil toplum kuruluşları, mensup oldukları toplum, kitle ve camianın var olan sıkıntılarını yetkili makamlara taşıyarak, o sorunların çözme noktasında çok aktif ve kurumsal bir görev yapmaktadırlar. Bir şehrin STK'ları ne kadar aktif ve şehre ne kadar hakim olursa o şehrin sorunlarını çözümü o kadar kolaylaşır ve asgariye iner. Ben de sivil toplum kuruluşlarından gelen biri olarak ve bu işleri yaşayan biri olarak STK'ların çok ciddi işler yaptığına inanıyorum. Bugün bize kıymetli zamanlarını ayırdıkları için ASRİAD başkanına, yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Belediye başkan adayı Ali Şekerdağ'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden ASRİAD Elazığ Şube Başkanı Yakup Baş “Kendileri Elazığ belediye başkan adayı olarak derneğimize ziyarette bulundular. Belediyecilik ve yerel yönetimler anlamında projelerini ve bizim kendilerinden olan taleplerimiz doğrultusunda mevcut projelerini anlattılar. Çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Kendileri daha önce Elazığ'da yerel yönetimlerde ekonomik refleksi göstermiş Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını başarıyla yönettiler. Bundan sonraki süreçte de başkanımıza başarılar diliyorum”ifadelerini kullandı.