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Başkan Aktaş'tan, Şerifoğulları'na ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret etti.


Elazığ'a gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullar'nı makamında ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları'nın kısa sürede Elazığ'a kaliteli hizmetler kazandırdığına dikkat çeken Başkan Aktaş, 5 yıllık hizmet süresince hayata geçirilecek çalışmalarla Elazığ'ın geleceğin modern şehirleri arasında yer alacağına inandığını kaydetti.


Başkan Şerifoğulları ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Aktaş'a teşekkür etti.


Elazığ'ın tarihi, kültürel değerleri ve belediye hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Şerifoğulları,Başkan Aktaş'a tablo hediye etti.

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