Başkan Alan, “Bu şehir kenetlendiği zaman elde edemeyeceği hiçbir şey yok"

Deprem sebebiyle ağır bir mağduriyet yaşayan Elazığ'ın genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini aktaran Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan İdris Alan, "Biz birlikte güzlüyüz. Bu şehir kenetlendiği zaman elde edemeyeceği hiçbir şey yok" dedi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Elazığ'ın, genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Alan, “6 Şubat tarihinde ülkemizde büyük yıkımlara ve acılara sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler neticesinde, yaptığımız saha çalışmaları ve üyelerimizden gelen talepleri göz önünde bulundurarak, ilk andan beri mücadelesini verdiğimiz, kamuoyu oluşturduğumuz konuda, devlet büyüklerimizin ve siyasilerimizin çabalarıyla nihayet istediğimiz sonuca ulaştık. Deprem sebebiyle ağır bir mağduriyet yaşayan ilimiz genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmiştir" diye konuştu.

Elazığ'ın ele ele verdiğinde aşamayacağı engelin olmadığını vurgulayan Alan, "Seçim çalışmamızda slogan edindiğimiz 'Biz Birlikte Güçlüyüz' sözünü hatırlatmak istiyorum. Hayatımızın her döneminde karşılaştığımız zorluklar oluyor. Adı afet olur, felaket olur. Birlikte olduğumuz, bir olduğumuz her zaman kazandık. Darbeyi de yendik, yaralarımızı da sardık, yeniden inşa ettik. Gereken ne ise yapıldı. Yeter ki aynı hedefe, aynı samimiyetle yaklaşalım. Kamuoyunu bölerek, siyasileri birbirine kırdırarak, gerilimi tırmandırarak problemler çözülmez. Bu şekilde bu şehre katkı sağlayamayız, borcumuzu ödeyemeyiz” şeklinde konuştu.

Yaşanılan sürecin ‘Sahipsiz Elazığ' söylemini ortadan kaldırdığını vurgulayan Başkan Alan, “ Her fırsatta söylüyorum, bu memleketin her zaman yiğit evlatları vardır. Bu süreç bizlere gösterdi ki artık ‘Sahipsiz Elazığ' söyleminin tedavülden kalkma zamanı gelmiştir. Elazığ'ın sahibi var, Elazığ'ın sahipleri var. Bir kez daha gördük ki; bu şehir kenetlendiği zaman elde edemeyeceği hiçbir şey yok" diye kaydetti.