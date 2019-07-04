Başkan Arslan gençlerle bir araya geldi

Elazığ'da gençlerle bir araya gelen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Anadolu Realist Gençlik Derneği'nin düzenlediği istişare ve tecrübe programında 500 genç ile bir araya geldi. Bilgi ve tecrübelerini paylaşan Başkan Arslan, gençlere ve gençliğe verdikleri önemden bahsetti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “İnanmadığınız, sevmediğiniz bir işi yapıp başarılı olmanız gerçekten mümkün değil. O açıdan lütfen bunu bir dip not olarak görün ya da başınızın tacı yapın. Lütfen sevdiğiniz başarılı olacağınız işlerde olmaya çalışın. Bunu ben çok önemsiyorum. İnşallah sizde bu öğüdümüzü tutarsınız. İş dünyası ekonomik anlamda sıkışıklığın olduğu bir dönemde. Maalesef onun olumsuz yansımalarıyla birlikte toplumun tüm fertleri maksimum derecede olumsuz etkilenebiliyor. Günümüz dünyasında ve Türkiye ekonomisinde artık reel sektör baş aktör. Yani reel sektörde varsanız varsınız, yoksa şansınız daha da azalıyor. Çünkü devletler sizlerin de malumu artık iş yapan pozisyonda değil, artık işleri kontrol eden pozisyonda olmak istiyor. Eğitim devletin halkına, milletine temel vermesi gereken hizmetlerden biri. Sağlık, altyapı da öyle. Ama bunların şimdiki günümüz dünyasındaki karşılığı devletin özel sektör marifetiyle tüm bu hizmetleri özel sektörden alması ve halkına sunması şekliyle gerçekleşiyor. Şunu demek istiyorum, çalışanda olsanız, yüksek ihtimalle iş bulacağınız alan iş vereniniz özel sektör olacak. İşte kursanız zaten özel sektörün içinde bire bir var olacaksınız” dedi.

Program, Başkan Arslan'ın gençlerin sorularını yanıtlaması ile sona erdi.