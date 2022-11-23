Başkan Çadırcı, “OSB yolumuz, hak ettiği standarda kavuşuyor”

Organize Sanayi Yolu'nun hak ettiği standartlara kavuşacağını aktaran Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, “Problemi el birliği ile çözüme kavuşturmak için İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden tam hızla çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ni de kapsayan Yurtbaşı yolunda yenileme çalışmaları başladı. Yazıkonak Belde Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından alt yapı çalışması tamamlanan yolda, asfalt serimi sürüyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak yolun hizmete açılacağı bildirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, “Ülkemiz, ilimiz ve bölgemiz için önemli olan Yazıkonak OSB ve hipodrom, Yurtbaşı Beldesi yolu gerçek standartlara kavuşturmak için çalışmalarına başladık. 30 yıllık problemi el birliği ile çözüme kavuşturmak için İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden tam hızla çalışmalarına devam ediyor. İlimizin vitrini, ticaretin kalbi, üretimin merkezi olan OSB yolumuz, hak ettiği standarda kavuşuyor. Belediye olarak geçen seneden beri refüj, alt yapı ve üst yapı, çevre düzenlemesi, bisiklet, yürüyüş ile yaya kaldırım yolu, taşkın sel sularını Şorşor kanalına taşıma projelerimiz hızla devam etmektedir. Çok yönlü bir çalışmadır. Büyük bir projedir, bittiğinde ilimize OSB'mize bölgemize 50 milyonluk bir proje kazandırmış oluyoruz. Ülkemizi, ilimizi, bölgemizi ve OSB'mizi temsil eden örnek bir proje olacak. Allah devletimizi daim milletimizi var etsin. Katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, valimize, millet vekillerimize, Elazığ Belediye başkanımıza, OSB yönetimine, Yurtbaşı Belediye başkanımıza ve çalışanlara gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.