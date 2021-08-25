Başkan Fırat: ''Aşımızı olup sevdiklerimiz ile aramızdaki engelleri kaldıralım''

Elazığ'da da aşı seferberliği sürüyor. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, 2. doz aşısını olurken, vatandaşlara da aşı olmaları çağrısında bulundu.

Ülke genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, yeni tip korona virüs salgınına karşı uygulanan aşı kampanyasına dikkat çekerek, ikinci doz aşısını oldu. Başkan Fırat ayrıca engelli vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Elazığ'da korona sürecinde aşılanmanın daha yaygın hale gelmesi ve farkındalık oluşturmak için 2. doz aşısını yaptığını dile getiren Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, ''Halk Sağlığı Müdürlüğü aşı biriminde görevli sağlık çalışanlarımız tarafından dernek binamızda 2. doz aşımızı yaptırdık. Sağlık Bakanlığımızca aşı kampanyası kapsamında yurdun dört bir yanından aşı standartları kurulmuş. Aşı yapmaya gidemeyen vatandaşlarımızın ise evlerine kadar gidip aşılarını yaptırıyorlar. Vatandaşlar olarak bu seferberliğine aşımızı yaptırarak destek olmayız. Sevdikleriniz ve kendi sağlığımız için aşımızı olalım ve sevdiklerimizle aramızdaki engelleri kaldıralım'' dedi.