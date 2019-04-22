Başkan Şerifoğulları: "38 mahallede hizmet seferberliği başlatıyoruz"

Elazığ'ı hep birlikte ileriye taşıyacaklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Hem gönülleri hem de şehrimizi hep birlikte ihya edeceğiz. 38 mahallede hizmet seferberliği başlatıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle ziyaretleri kapsamında Aksaray Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kadın erkek, genç yaşlı vatandaşlarla birebir sohbet eden Başkan Şerifoğulları, mutlu Elazığ hedefiyle şehrin 38 mahallesinde hizmet seferberliği başlatacaklarını kaydetti.

Seçim süreci boyunca mahalleleri adım adım ziyaret ettiklerini vurgulayan Başkan Şerifoğulları, “Sorunları, talepleri yerinde tespit ettik. Şimdi hizmet zamanı, nerede ne ihtiyaç olduğunu, nerede ne sorun olduğunu biliyoruz. Gücümüzü ve enerjimizi çözüm yolunda kullanacağız. Her bir hemşerimizin en ideal şartlarda yaşamlarını sürdürdüğü bir şehri el ele, muhabbet temelinde, güç birliğiyle oluşturacağız. Bu şehre güçlü kardeşlik bağlarıyla, gönül gönüle hizmet sözümüz var. Şehrimizi hep birlikte ileriye taşıyacağız. Hem gönülleri hem de şehrimizi hep birlikte ihya edeceğiz. 38 mahallede hizmet seferberliği başlatıyoruz” diye konuştu.

34 kilometrelik kollektör hattı yapım çalışmaları tamamlanan Şorşor Deresi Projesinin, toplam 32 bin 490 metre uzunluğundaki açık kanal çalışmalarında da sona gelindiğini ifade eden Şerifoğulları, “Sürsürü, Hicret, Aksaray, Kızılay, Gümüşkavak ve Salıbaba Mahalleleri olmak üzere şehrin büyük kısmını kapsayan Şorşor Deresi Projesi kapsamında gerçekleştireceğimiz rekreasyon çalışmalarıyla mahallelerimiz adeta yepyeni bir kimlik kazanacak. Projeyi büyük bir titizlikle ve gayretle nihai aşamaya taşıyacağız. Şehrin her bir mahallesinde sürdürülen çalışmalar ve planlanan projeleri büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Hemşerilerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla gerekli istişareleri yaparak, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda adımlarımızı atacağız. Önümüzdeki 5 yıl süresince, güçlü bir enerjiyle şehrimizin gelişimine değer katacağız” ifadelerini kullandı.