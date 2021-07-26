Başkan Şerifoğulları: “Asfalt üretim kapasitemizi üç katına çıkarttık”

Elazığ Belediyesi bünyesinde üretim yapan Sarıçubuk asfalt şantiyesine, saatte 240 ton sıcak asfalt üretimi yapabilen çevre dostu yeni asfalt üretim makinesi alındı. Plent montaj çalışmalarını yerinde incelemek üzere Sarıçubuk asfalt şantiyesini ziyaret eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, doğalgaz sistemi ile çalışan yeni plentin, çevre kirliliğini minimize ettiğini ve daha tasarruflu çalıştığını belirtti. Yeni plente ilişkin yetkililerden bilgi alan Başkan Şerifoğulları, "Kurulumunu gerçekleştirdiğimiz yeni asfalt üretim makinesiyle hem kaliteli hem de yüksek kapasiteli üretim gerçekleştirmiş olacağız. Çevreye duyarlı, doğalgazla çalışan ve az yakıt ile çok verim alacağımız plentimizle 39 mahallemize hizmet götüreceğiz. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir olma yolunda ilerleyen Elazığ'ımızı, sahip olduğu potansiyellerle kalkındırmaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Kendi asfaltını üreten şantiyemizi modern ve kullanışlı ekipmanlar ile güçlendirerek daha yüksek bir kapasiteye ulaştıracağız" dedi.