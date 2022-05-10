Başkan Şerifoğulları: “Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz”

Bisiklet yolu projesiyle hem özel taşıt kullanımının azaltılmasını hem de buna bağlı olarak hava ve gürültü kirliliği ile karbon emisyon oranlarının azaltılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın, 11 Ana Başlıkta 100 Proje'si içerisinde yer alan doğa dostu bisiklet yolları çalışmaları çerçevesinde Malatya yolu Hazardağlı Kavşağı ile Hilalkent alt kavşağına kadar olan mesafede, karşılıklı bisiklet yolu ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede doğu-batı istikametli olmak üzere yapılacak 7 bin 200 metre uzunluğundaki bisiklet yolunun Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesi güzergahındaki ilk etap çalışmaları hızla ilerliyor. Ekipler bir yandan beton döküm çalışmaları yaparken bir yandan da çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Proje çerçevesinde yürütülen çalışmaları birebir takip ettiklerini ve çevre dostu bu projeyi çok önemsediklerini aktaran Başkan Şerifoğulları, “Sağlıklı bir yaşam ve sürdürülebilir bir çevre için alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Özel araç kullanımı hareketsiz bir toplum meydana getiriyor. Bisiklet yolu projesiyle hem özel taşıt kullanımının azaltılmasını hem de buna bağlı olarak hava ve gürültü kirliliği ile karbon emisyon oranlarının azaltılmasını hedefliyoruz. Belirlenen güzergahta bisiklet yoluyla birlikte bisiklet parkları, çocuk oyun alanları, dekoratif oturma birimleri, yürüyüş ve gezinti yolları, çevresel aydınlatma armatürleri, spor aletleri, yön çizgileri, levhalandırma ve yeşil alan çalışmaları da yapılacak. Proje şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.