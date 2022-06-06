Başkan Şerifoğulları çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, belediye çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Hicret Mahallesi Muhtarlık ofisinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, daha sonra mahalle genelinde devam eden belediye çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Daha sonra şehrin kuzey-güney aksına yeni bir değer katan protokol yolunda incelemelerde bulunan Başkan Şerifoğulları, otoyol standartlarında yapılan yeni bulvarın Hicret, Ataşehir ve Sürsürü Mahallelerine ayrı bir değer kattığını kaydetti.

Muhtarlar Dayanışma Derneği olarak önemli hizmetler gerçekleştiren Başkan Şerifoğulları'nın daima arkasında olduklarını belirten Murat Gülbasan, “Başkan Şerifoğulları'ndan bir de park yapım sözü aldık. 40 gözeler olarak bilinen alanda mahalle sakinleri aileleriyle birlikte zaman geçirebilecekleri sosyal bir yaşam alanı yapılmasını talep etmişlerdi. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi.

Başkan Şerifoğulları, son olarak Harput Musiki Müzesi ve Belediye Konukevi'nde incelemelerde bulunarak gelinen aşamaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.