Başkan Şerifoğulları: “Doğa dostu bisiklet yolları projesiyle özel taşıt kullanımının azalmasını hedefliyoruz”

Hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını düşünerek buna en uygun ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bisiklet yolu projesiyle hem özel taşıt kullanımının azaltılmasını hem de buna bağlı olarak hava ve gürültü kirliliği ile karbon emisyon oranlarının azaltılmasını hedefliyoruz" dedi.

Elazığ Belediyesi, şehrin değerini artıran ve insanların sosyalleşmesi adına yeni yaşam alanı oluşturan projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 11 Ana Başlıkta 100 Projesi içerisinde yer alan Doğa Dostu Bisiklet Yolları'na vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Malatya yolu Hazardağlı Kavşağı ile Hilalkent Alt Kavşağına kadar olan mesafede 7 bin 200 metrelik alanda hayata geçirilen bisiklet yolu ve kaldırım düzenlemesi projesi vatandaşlardan tam not alıyor.

Sağlıklı bir yaşam için alternatif ulaşım aracı olan bisikletin kullanımının yaygınlaştırılması için bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını düşünerek buna en uygun ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Malatya yolu Hazardağlı Kavşağı ile Hilalkent Alt Kavşağı'na kadar olan mesafede 7 bin 200 metrelik alanda bisiklet yoluyla birlikte bisiklet parkları, çocuk oyun alanları, dekoratif oturma birimleri, yürüyüş ve gezinti yolları, çevresel aydınlatma armatürleri, spor aletleri, yön çizgileri, levhalandırma ve yeşil alan çalışmalarını yaptık. Bisiklet yolu projesiyle hem özel taşıt kullanımının azaltılmasını hem de buna bağlı olarak hava ve gürültü kirliliği ile karbon emisyon oranlarının azaltılmasını hedefliyoruz. Vatandaşlarımız hizmete sunduğumuz yolda aileleriyle huzurlu bir şekilde bisiklet kullanabilecek, yürüyüş yapabilecek ve oturma alanlarına beraber vakit geçirebileceklerdir" diye konuştu.