Başkan Şerifoğulları, “Elazığ'ımızın gelişimine değer katacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz”

Elazığ'ın gelişimine değer katacak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Fiziki çalışmalarımızın yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerimizle de şehrimize yepyeni değerler kazandırıyoruz” dedi.

Elazığ Belediyesi, şehre kazandıracağı Spor ve Yaşam Kompleksi proje çalışmalarına start verdi. Projelendirme çalışmaları devam eden Spor ve Yaşam kompleksinin, Hicret Mahallesi yeni terminal binası yanında oluşturulacağını bildirildi. Hem bölgenin gelişimine değer kazandıracak hem de sportif anlamda yepyeni bir cazibe noktası niteliği taşıyacak Spor ve Yaşam kompleksi bünyesinde, atletizm pisti, 5 adet semt sahası, 250 kişilik kapalı spor salonu ile yürüyüş ve gezinti alanlarının yer alacağı aktarıldı.

Projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Elazığ'ımızın gelişimine değer katacağımız, ihtiyaçlarını karşıladığımız projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Fiziki çalışmalarımızın yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerimizle de şehrimize yepyeni değerler kazandırıyoruz. Şehrimizde sportif faaliyetlerin gelişimi adına her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Şehrimizde herkesin sportif faaliyetlere ulaşımını sağlamak adına da çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin dört bir yanında spor yaşam merkezlerimizi hizmete sunarken, toplam 100 bin metrekare alanda hayata geçireceğimiz spor ve yaşam kompleksi için de proje çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bünyesinde atletizm pisti, 5 adet semt sahası, 250 kişilik kapalı spor salonu ile yürüyüş ve gezinti alanları yer alan spor ve yaşam kompleksimiz, başta Hicret mahallemiz olmak üzere şehrimize hizmet sunacak. Peyzaj çalışmalarıyla da adeta bir yaşam merkezi kimliği kazandıracağımız tesisimizi inşallah en kısa sürede hayata geçirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.