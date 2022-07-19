Başkan Şerifoğulları: “Harput'umuzu yepyeni değerlerle geleceğe hazırlıyoruz”

Harput'u yepyeni değerlerle geleceğe hazırladıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Harput'umuz tarihi yapılarıyla, manevi kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla geleceğin turizm merkezleri arasında yerini alacaktır” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 'Hamam Müzesi' olarak Harput turizmine kazandırılacak Hoca Hasan Hamamı'nda devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. İncelemelerden sonra açıklamalarda bulunan Başkan Şeifoğulları, Harput'un geleceğin turizm merkezleri arasında yer alacağını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren tarihi kenti kadim mirasıyla geleceğe hazırlamak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Kıymetli hazinemiz, Harput'umuzun sahip olduğu güçlü mirasının yaşatılması adına tarihi dokuyu yenilemeye yönelik restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da Harput'umuza yepyeni değerler kazandırıyoruz. Hizmete sunduğumuz Harput Balakgazi Parkı Cam Seyir Terasımız, hemşehrilerimizin olduğu kadar şehir dışından gelen konuklarımızın da yoğun ilgisini görüyor. Hizmete sunduğumuz Harput Konukevinin yanı sıra Harput Mahallesi ile güneyinde yer alan Ulukent Mahallesi arasında ulaşım sağlayan tarihi yolun turizme kazandırılması için de çalışmalarımız devam ediyor. Müzeler Şehri Elazığ Projemiz doğrultusunda Harput'un, kültürel ve sanatsal tüm birikimiyle bir yaşam merkezi olması hedefiyle oluşturduğumuz Harput Musiki Müzemiz ziyarete açıldı” diye konuştu.

Basın Müzesi'nde iç tasarımına yönelik teşhir ve tefrişat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Başkan Şerifoğulları, “Aslına uygun olarak restorasyon çalışmalarının sona geldiği Hoca Hasan Hamamı'nı da Hamam Müzesi olarak Harput turizmine kazandırmış olacağız. Tarih ve medeniyetler merkezi kadim şehir Harput'umuzun tarihi mirasının yaşatılması için çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da Harput'umuzu yepyeni değerlerle geleceğe hazırlıyoruz. Harput'umuz tarihi yapılarıyla, manevi kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla geleceğin turizm merkezleri arasında yerini alacaktır” şeklinde konuştu.