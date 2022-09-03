Başkan Şerifoğulları, Kapalı Çarşı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki çalışmaları inceledi

Proje sahasındaki çalışmaları kontrol eden Başkan Şerifoğulları'na belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik ederek yapılan çalışmaları anlattı. İlk olarak Bakırcılar Çarşısında başlatılan sokak sağlıklaştırma ve cephe yenileme çalışmalarının devamı olan "Belediye Sokak, Çarşı Mahallesi-Sakarya Caddesi, Saray Cami Meydanı ve Belediye İş Merkezi Üstü Sokak Sağlıklaştırma Projesini inceleyen Başkan Şerifoğulları, esnaf ve vatandaşlara gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi. Bir yandan yürütülen çalışmaları kontrol eden Başkan Şerifoğulları bir yandan da çarşı esnafının kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Daha sonra 7 bin metrekare kapalı alana sahip 224 araçlık iki katlı yer altı otoparkı inşa çalışmalarını inceleyen Başkan Şerifoğulları, projenin eksi katlarının tamamlandığını, zemin katın ise beton döşeme çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydetti. Şehrin Kent Meydanı ve Yer Altı Otopark Projesiyle birlikte ikinci büyük meydan çalışması olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve yer altı otoparkının, Elazığ'ın araç park yeri sıkıntısını çözmenin yanında vatandaşlara da yeni bir yaşam alanı, kolay ve merkezi bir buluşma noktası oluşturacağını kaydeden Başkan Şerifoğulları, “Şehrin yarınlarını düşünerek inşa ettiğimiz büyük ve ferah meydanlar, Elazığ'a yeni bir kimlik kazandırmanın yanında başka illerden gelen vatandaşlarımıza da örnek teşkil edecek, herkesin büyük beğenisini toplayacak” dedi.