Başkan Şerifoğulları, kent genelinde devam eden çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Öncelikle Cip Köyü Jeotermal Kaynak Suyu Sahası'nda kurulacak jeotermal sera çalışmalarını inceleyen Başkan Şerifoğulları ardından Aksaray Mahallesi'nde başlanılan Spor ve Yaşam Kompleksi'ne geçti. Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Şerifoğulları'nın son durağında ise tarihi Harput Mahallesi oldu.

Sera çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimiz adına önemli bir ekonomik değere sahip Cip Köyü Jeotermal Sahası'nda kuracağımız jeotermal sera alanımız şekillenmeye başladı. Yaklaşık 10 dönümlük kapalı alana sahip olacak jeotermal sera alanımızda yerli fide (Ata tohumu) üretimi gerçekleştireceğiz. Zaman içerisinde üretim çeşitliliğimizi artırarak tarımsal üretime katkı sağlayacak ve şehrimizi bu alanda bir adım öne çıkarmış olacağız” dedi.

Spor ve Yaşam Kompleksi'ni inceleyen Başkan Şerifoğulları, “Toplam 100 bin metrekarelik alanda hayata geçireceğimiz bu proje, başta Aksaray Mahallemiz olmak üzere şehrimizin dört bir yanındaki hemşehrilerimize hizmet sunacak. Alanda altyapı ve sanat yapılarına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı ve sanatsal çalışmalarımızı bu yıl içerisinde, üstyapı çalışmalarımızı da 2023 yılı içerisinde tamamlayarak hizmete sunacağız. Tesisimiz gençlerimizin, çocuklarımızın sportif faaliyetlerine imkan sağlaması açısından önemli bir kazanım olacak. Ayrıca alana yeşil örtü ve peyzaj çalışmalarıyla da adeta bir yaşam alanı kimliği kazandıracağız. Burası hem sportif faaliyetler hem de dinlenme alanı olarak hemşehrilerimizin vazgeçilmezleri arasında yerini alacaktır” diye konuştu.

İncelemelerini tarihi Harput Mahallesi'nde sonlandıran Şerifoğulları, “Harput'umuz, ruhuna uygun kazanımlarıyla geleceğe taşıyacağımız en kıymetli hazinemizdir. Bu farkındalık doğrultusunda Harput'umuzda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkülere konu olmuş bu tarihi yolu canlandırmak adına başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Harput'umuzu, Balakgazi Parkı cam seyir terası, müzeleri, tarihi eserlerin restorasyon çalışmaları başta olmak üzere en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Kadim şehir Harput'umuzun değerleriyle yaşayan bir merkez olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.