Başkan Şerifoğulları mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Elazığ'da mahalle ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çaydaçıra Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şerifoğulları bir yandan da mahalle içerisinde yapımı devam eden belediye çalışmalarını inceledi. Başkan Şerifoğulları'na Çaydaçıra Mahalle Muhtarı Hıdır Türkmen de eşlik etti. Muhtar Türkmen'le birlikte Çaydaçıra Semt Pazar Alanı çalışmalarını inceleyen Başkan Şerifoğulları, pazar yerinin büyük oranda tamamlandığını ve yakında hizmete hazır duruma getirileceğini kaydetti.

Başkan Şerifoğulları'nın bildirdikleri bütün sorun ve taleplere çok hızlı bir şekilde çözüm ürettiğini belirten Muhtar Hıdır Türkmen, yapılan belediye çalışmalarından mahalle sakinlerinin çok memnun olduğunu aktardı.