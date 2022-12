Başkan Şerifoğulları, “Şehri imar ederken gönülleri mutlu etmek benim için çok önemli”

Şehri imar ederken gönülleri mutlu etmek benim için çok önemli” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Şerifoğulları, ziyarette öğrencilerin sürpriziyle karşılaştı. Öğrenciler, Başkan Şerifoğulları için yazdıkları şiiri ve besteyi seslendirmek istediklerini söyledi. Bu durumu memnuniyetle karşılayan Başkan Şerifoğulları, öğrencilerin kendisi için yazdıkları şiiri ve besteyi dinledi. Şiir ve beste Şerifoğulları tarafından büyük taktir aldı.

Şiirin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Göreve geldiğimiz günden itibaren gençlerimize ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. Altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata her alanda şehrimizin gelişimine, dönüşümüne ve kalkınmasına katkı sunmak amacıyla çalışıyoruz. Şehri imar ederken gönülleri mutlu etmek benim için çok önemli. Bu anlamda sizler için şehrimizin her mahallesinde kütüphane açmaya, güzel parklar yapmaya ve spor yaşam merkezleri açmaya çalışıyoruz. Sizin okulunuzda yapmış olduğumuz kütüphane de bunlardan bir tanesi. Nice hizmetleri sizlere sunmak için bizler var gücümüzle çalışcağız. Her şey sizin o güzel gülücükleriniz için. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlere daha güzel hizmet edeceğiz. Yarının büyükleri çocuklar, kendilerini seveni biliyorlar. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu yorgunluğumuzun içerisinde güzel şiiriniz ve sesinizle bizlere bir nefes oldunuz, rahatlık verdiniz, yorgunluğumuzu dindirdiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Duygularınızı çok samimi bir şekilde ifade ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.