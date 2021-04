Başkan Şerifoğulları," Şehrimize yakışır önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz"

Elazığ'da yapımı süren projeleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Şehrimize yakışır önemli yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mega projelerle şehri markalaştırma hedefi doğrultusunda inşa çalışmaları devam eden Şehirler Arası Otobüs Terminali, Fuar ve Kongre Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Mini Terminal sahasında incelemelerde bulundu.

Şehre uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu ve vizyon kazandıracak projelerle ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Başkan Şerifoğulları, "Mini Terminal ve Engelsiz Yaşam Merkezi inşa çalışmalarımızda sona yaklaştık. Şehirler Arası Otobüs Terminal ile Fuar ve Kongre Merkezimizin inşa çalışmaları devam ediyor. Şehrimize yakışır önemli yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şehrimizi geleceğe taşıyacak, her alanda kalkındıracak ve marka şehir konumuna getirecek projelerimizle şehrimizde hizmet belediyeciliğini en etkin şekilde sürdürüyoruz. Gayemiz bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimizin yaşam kalitesini artırmak, insanımızın bu şehirde yaşamaktan mutlu olmasını sağlamaktır. Her alanda gelişmiş bir Elazığ inşa ederek bu hedefimizi yakalayacağız”ifadelerini kullandı.

Güney çevre yolu üzerinde inşasına başlanan yeni otobüs terminal binasının 8 bin 348 metrekare kapalı alana, 6 bin 556 metrekare yarı açık alana sahip olacağı, 42 adet bilet gişesi, 18 adet dükkan, 2 adet restoran-kafe, büfe, mescitler, şoför dinlenme odaları, çocuk oyun alanları ve 49 adet peron yer alacağı aktarıldı.

Fuar ve Kongre Merkezi'nin toplam 25 bin metrekare alan üzerinde, 17 bin metrekare kapalı alana sahip, zemin katta toplam 6 bin metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, iki adet 108 kişilik, bir adet 120 kişilik, bir adet 360 kişilik çok amaçlı salon, üç adet toplantı salonu, fuaye alanı, restoran, kafeterya, ofisler, 145 araçlık kapalı, 42 araçlık açık otoparktan oluşacağı belirtildi.

Akpınar Mahallesi'nde yer alan mini terminal binasının toplam 7 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edildiği, kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı, bünyesinde güvenlik-danışma, emanet odası, bekleme salonu, kafeterya, yönetim ofisi, 6 adet bilet satış ofisi, personel odası, şoför dinlenme odası, 10 adet yarı açık peron, 55 adet üstü açık peron yer alacağı ifade edildi.

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi inşa çalışmalarında da kaba inşaat çalışmalarında sona gelindiği, toplam 1298,53 metre kare alan üzerinde 6 bin 175 metre kullanım alanına sahip olduğu,100 kişilik sinema salonu, 2 adet çok amaçlı oda, 80 kişilik eğitim ve konferans salonları, mescitler, kütüphane ve okuma salonları, acil müdahale odası, toplantı odaları, 5 adet bilgisayar odası, müzik atölyesi, yağlı boya atölyesi, resim atölyesi, satranç odası, 3 adet işaret dili ve eğitim odaları, 4 adet oyun odaları, 2 adet psikolojik danışmanlık odaları, 22 adet idari birim odası, 15 adet derslik, 7 adet danışman odası, 7 adet aile eğitim odası, 2 adet kantin, çay ocağı-mutfaklar, personel odaları, arşivler, depolar ile 25 araçlık otopark yer alacağı kaydedildi.