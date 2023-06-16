Başkan Şerifoğulları, “Şehrimizi en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz”

Altyapı çalışmalarının Elazığ'ın geleceği adına en önemli kazanç olacağını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Altyapı yenileme çalışmalarımızın yanı sıra üstyapı çalışmalarımızla da şehrimizi en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Elazığ Belediyesi, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını kapsayan altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan yol güzergahlarında asfalt yenileme, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarıyla yollara konfor kazandırılırken yeni imar yollarıyla da şehir içi trafik ağı güçlendiriliyor. Başkan Şahin Şerifoğulları, Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven ve birim müdürleriyle birlikte devam eden çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Altyapı çalışmalarının şehirlerin gelişim çizgisinde olmazsa olmaz bir şart olduğunu ifade eden Başkan Şerifoğulları, “Altyapı çalışmalarımızla şehrimizin on yıllardır süregelen altyapı problemini çözüme ulaştırıyoruz. Zorlu bir süreç olduğunun farkındayız ancak şehir olarak bu işin rahatlığını uzun yıllar yaşayacağız. Altyapı çalışmaları, şehrimizin geleceği adına en önemli kazanç olacaktır. Altyapı yenileme çalışmalarımızın yanı sıra üstyapı çalışmalarımızla da şehrimizi en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Altyapısı tamamlanan yollarımızı yenileyerek konfor kazandırıyoruz. Elazığ'ımızın her şeyin en güzeline layık olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.