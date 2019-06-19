Başkan Şerifoğulları, “Sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır”

Elazığ Belediyesi şehir içi ulaşımı rahatlatmaya yönelik çalışmalarını başlattı. Şehrin, doğu bölgesiyle bağlantısını sağlayan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artan İtfaiye Kavşağı'nda bir dizi yeni uygulama için çalışmaya start verildi. Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla kavşakta, geometrik , sinyalizasyon sistemi ve yaya geçidi düzenlemesi yapılacağın belirtildi.

Kavşakta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla gerçekleştireceğiz. Hayatın her alanında olduğu gibi şehir içi trafik sorunlarına çözüm üretmek, sorunları minimalize etmek önceliğimiz olacaktır. Bu doğrultuda İtfaiye Kavşağı'nda bir dizi yeni düzenleme için çalışmaları başlattık. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak, bölge trafiğini rahatlatmış olacağız”ifadelerini kullandı.

Başkan Şerifoğulları İtfaiye Kavşağı'nda yaptığı incelemelerin ardından Karayolları Kavşağı'ndan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne çıkan Yahya Kemal Caddesi'nde de incelemelerde bulunarak, esnafları ziyaret etti.