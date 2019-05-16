Başkan Şerifoğulları, ulaşım için sahaya indi inceleme yaptı

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bahçelievler ve Mustafapaşa Mahallesi'ndeki kavşaklarda ulaşımla ilgili sorunları yerinde görmek için sahaya indi. Başkan Şerifoğulları'na , Fen İşleri Müdürü Salim Turan, Etüt ve Proje Müdürü Onur Turgut, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Cemil Apaydın ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Hem vatandaşla görüşüp, hemde ekibinden bilgi alan Şerifoğulları, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ulaşım projelerini hayata geçirerek trafik sorununu asgariye indirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Şerifoğulları, "Birim müdürlerimizle birlikte kavşaklarda incelemelerde bulunduk. Yapacağımız çalışmalarla inşallah bu bölgelerdeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacaktır. Tabi Elazığımız şehir merkezine yığılmış durumda. Doğudan ve batıdan gelen sürücüler genel olarak şehir merkezi güzergahını kullandığı için bu güzergahta ciddi yoğunluk yaşanıyor. Hem emniyet verilerini hem de vatandaşlarımızdan gelen talepleri en iyi şekilde analiz ederek bu güzergahlarda planladığımız çalışmaları hayata geçireceğiz. Güvenli, hızlı ve sürdürülebilir ulaşım hedefiyle hayata geçireceğimiz projeler toplu taşıma, bisiklet, özel araç, yayalar ve engellilerin ulaşımını da kapsayacak"dedi.

5 yıllık süre içerisinde ulaşım konusunda vadettikleri tüm projeleri hayata geçireceklerine de değinen Şerifoğulları, vatandaşın daha huzurlu ve konforlu sürüş yapmalarına imkan tanıyacaklarını kaydetti.