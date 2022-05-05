Başkan Şerifoğulları yağış sonrası sahaya inerek incelemelerde bulundu

Elazığ'da dün başlayan bugün de etkisini sürdüren yağış sonrasında Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kent genelinde meydana gelen hasarı yerinde tespit ederek incelemelerde bulundu.

Elazığ'da dün ve bugün etkili olan sağanak yağış sonrasında birçok ev ve iş yerini su bastı. Yağmur sonrasında hemen çizmelerini giyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sahaya indi. Başkan Şerifoğulları, kent genelinde meydana gelen hasarları yerinde tespit ederek belediye personellerinin çalışmalarını inceledi.

Öte yandan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 20 Mayıs'ta kent genelinde alt yapı için ilk kazmanın vurulacağını aktarmıştı.