Başkan Şerifoğulları:"Güzel çalışmaları hep birlikte hayata geçireceğiz"

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet ve Çatalçeşme mahallelerini ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle buluşan Şerifoğulları, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde mahalle ziyaretlerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Şerifoğulları,"Hedefimiz birlikteliğimizin gücüyle daha kaliteli, yaşanabilir bir şehir inşa etmektir. Şehrimizin dört bir yanına adil ve kaliteli hizmet sunacağız. Bu noktada mahalle ziyaretlerimiz büyük önem taşıyor. Mahalle ziyaretlerimizle hemşerilerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Hemşerilerimizin görüş ve önerilerini alıyoruz. Birlikte istişare ediyoruz. Bize emanet edilen bu şehre hizmetkar olarak, güzel çalışmaları hep birlikte hayata geçireceğiz”dedi.

Yaptıkları ve yapacakları projelerle ilgili bilgi de veren Başkan Şerifoğulları'na ziyarette başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.