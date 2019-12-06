Başkan Şerifoğulları;"Halkımızla yaptığımız istişarelerle hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz"

Yaptıkları hizmetlerde vatandaş memnuniyetini önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Halkımızın istemediği hiçbir hizmeti hayata geçirmiyoruz. Halkımız ile yaptığımız istişareler sonucu hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem vatandaşlarımız mutlu oluyor hem bizler memnun oluyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle ziyaretleri kapsamında Kültür Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazını Kültür Mahallesinde kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şerifoğulları, sorun ve talepleri dinleyip, esnaflarla bir araya gelerek yapılması planlanan hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Vatandaş memnuniyetini önemsediklerini, kabul görmeyen hiçbir hizmeti yapmadıklarına dikkat çeken Başkan Şerifoğulları, "Elazığ'ımızda yapılan hizmetleri ve projeleri halkımızın arzusu doğrultusunda ve yaptığımız istişarelerin sonucunda hayata geçiriyoruz. Bu istişarelerden vatandaşımız ve bizler mutluluk duyuyoruz. Bu nedenle belediyemizin kapıları vatandaşımıza sonuna kadar açık. Sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğümüz görevimizde halkımız ile hem makamımızda hem de dışarıda iç içeyiz" şeklinde konuştu.

Belediyedeki makamında da vatandaşları ağırladıklarını ve sıkıntıları dinlediklerini anımsatan Şerifoğulları; "Vatandaşlarımızın sıkıntısı bizlerin sıkıntısıdır. Eğer bizler yerel yöneticiler olarak vatandaşlarımızın sorunlarına çare bulmazsak bu sorun ve sıkıntılar elbette şehrimize de yansır. Belediye binamızda olsun mahallelerimizde olsun halkımızın isteklerini dinliyoruz. Halkımız ile yaptığımız istişareler sonucu hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sayede hem vatandaşlarımız mutlu oluyor hem bizler memnun oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar belediyemizin kapısı vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktı ve yine açık olmaya devam edecek. Çözüm bekleyen her sorunu sonuca bağlamanın yanı sıra o çözümü en hızlı şekilde vatandaşımızla buluşturuyoruz. Bunun da en doğru yolunun yüz yüze kurulan iletişim olduğunu biliyoruz. 5 yıllık süreçte bir çok hizmeti hayata geçirerek şehrimizi daha yaşanabilir hale getirme arzusundayız. Mahallelerimize hizmet götürürken aynı zamanda vatandaşlarımızın da gönlüne girmeyi amaçlıyoruz. Asıl başarının da vatandaşlarımızın gönlüne girmek olduğu bilinci ve gayesindeyiz. Bu gönül bağı ve birliktelik içerisinde huzur ortamını tahsis etmenin sevincini yaşıyoruz”ifadelerini kullandı.