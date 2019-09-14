Başkan Şerifoğulları;"Kanal Boyu Projemizde artık sona geliyoruz"

Elazığ'da 4 mahalleyi kapsayan "Kanal Boyu" projesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yolun tamamlanmasıyla hastaneler arası trafiğin çok daha akıcı ve güvenli olacağını söyledi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, merkeze bağlı Zafran, Fevzi Çakmak, Yıldızbağları ve Kırklar Mahallelerini kapsayan Kanal Boyu Projesinde çalışmaları yerinde inceledi. Kentin kuzeyinde bulunan mahalleleri kapsayan ve hızlı bir şekilde ilerleyen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt çalışmalarını aralıksız devam ettiği belirtildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şerifoğulları, "Yunus Emre Bulvarına alternatif olarak yaptığımız Kanal Boyu Projemizde artık sona geliyoruz. Bugün asfalt serim çalışmamız var. Asker Hastanesinin önünden geçen yaklaşık 3200 metre uzunluğundaki bu yol 6 şeritli olacak ve Fırat Üniversitesi Hastanesi ile Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi arasında konforlu ulaşım imkanı sağlayacak. 3 gidiş 3 geliş şeklinde yaptığımız bu yolu inşallah en kısa sürede trafiğe açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"dedi.

Kent genelinde çalışmaların da sürdüğünü anımsatan Şerifoğulları;" İtfaiye kavşağındaki çalışmaları bitirdik, Yahya Kemal Caddesinde sona yaklaşıyoruz. Ulukent ve Kırklar Mahallelerinde bulunan Tahir Şaşmaz Caddesi de yine 6 şeritli olacak şekilde planlanıyor. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah şehrimizin dört bir yanında başlattığımız çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte ulaşım noktasında ciddi bir mesafe kat etmiş olacağız ve vatandaşlarımızın çok daha hızlı ve güvenli seyahat etmelerini sağlayacağız"ifadelerini kullandı.