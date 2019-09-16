Başkan Şerifoğulları;"Kültürel faaliyetler tanıtım için çok önemli"

Elazığ, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra, fuar ve festival organizasyonlarıyla ülke gündeminde yer almaya devam ediyor.Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kültürel faaliyetlerin, fuar ve festivallerin şehrin tanıtımında önemli rol üstlendiğini aktararak, bu tanıtıma katkı sunuyor olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kültürel Belediyecilik başlığı altında açıkladıkları projeleri hayata geçiriyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran Başkan Şerifoğulları; "Vaatlerimiz arasında yer alan Kültürel Belediyecilik projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. 'Şehri imar ederken gönülleri de imar edeceğiz' sloganıyla başlattığımız tanıtım faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Yıllık takvimi belirlenmiş, spordan sanata, tarihten siyasete her alanda söyleşi, konferans ve sempozyum etkinlikleri ile Elazığ'ı bir kültür şehri yapmak için çalışıyoruz. Öte yandan şehirlerin tanıtımı açısından büyük öneme sahip fuar ve festivallere de Elazığ Belediyesi olarak destek vererek şehrimizi bu anlamda bir adım öteye taşımaya gayret ediyoruz. Vaatlerimiz arasında yer alan Elazığ Belediyesi Yıla Yayılmış Düzenli Kültür Aktiviteleri, Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi, Sokakla İç İçe Kültür-Sanat Şehri Elazığ gibi projelerimizi inşallah 5 yıl süreyle uygulayacak ve şehrimize bu anlamda katkı sunacağız. Tabi bilindiği gibi Kitap Fuarı, İnşaat ve Mobilya Fuarı, Orcik Festivali, Salçalı Köfte Festivali gibi organizasyonlar şu an gündemde. Elazığ Belediyesi olarak bu tür organizasyonlara destek veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tür organizasyonları daha kapsamlı bir şekilde yaparak şehrimizin ülke genelinde adının duyulmasına katkı sağlayacağız"dedi.