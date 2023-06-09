Başkan Şerifoğulları'ndan eğitime tam destek

Elazığ Belediyesi tarafından 'Gelecek Sensin' sloganıyla gençlere yönelik eğitime destek programının açıklanmasının ardından Özel Öğretim Kursları ve Muhtelif Kursları Geliştirme Derneği üyeleri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibine yanlarında oldukları için teşekkür etti.

Elazığ Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için kapsamlı bir destek programı hazırladı. Pandemi döneminde ücretsiz internet ve tablet hediyesi ile online KPSS kursu düzenleyerek eğitime destek sağlayan Elazığ Belediyesi, YKS'ye girecek öğrenciler için ücretsiz deneme, konser, seminer ve sınav sonrası ücretsiz rehberlik hizmetlerinden oluşan kapsamlı programı açıklamıştı. Sınava girecek olan öğrenciler için sınav başlama tarihinden sınav sonuna kadar öğrenci ve velilere moral amaçlı çeşitli destekler sağlaması da Özel Eğitim Kursları ve Muhtelif Kursları Geliştirme Derneği tarafından sevinçle karşılandı. KURSDER üyeleri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın eğitime destek vermesinden dolayı mutlu olduklarını belirten üyeler, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na gençlere değer verdiği için teşekkürlerini iletti.

KURSDER'in 2020 yılında kurulduğunu belirten KURSDER Başkanı Veli Aksu, "Vizyoner bir yönetim kadrosuyla, Elazığ'da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hedeflerini belirleyen ilkeler doğrultusunda ilimizin ve ülkemizin akademik başarısı ve sosyal sorumlulukla öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan bir dernektir" dedi.

Sınav öncesinde Elazığ Belediyesi tarafından yapılan destekler hakkında konuşan eğitimci Eralp Sarıkamış ise, "4 Haziran Pazar günü LGS sınavında Elazığ Belediyesinin eğitmenleriyle KURSDER'in öğretmenleri tarafından ortaklaşa sınav merkezlerinde Elazığ Belediyesinin ikramları ve organizasyonlarıyla veliler ve öğrencilerin heyecanına ortak olmasıyla başlayan süreç 10-11 Haziran'da TYT-AYT sınavlarıyla devam edecektir. Gerçek sınav formatında yapılacak olan bu sınavlara Elazığ'da YKS'ye girecek tüm öğrenciler ücretsiz bir şekilde katılabilecekler. Sınav merkezlerinde Elazığ Belediyesinin destekleri Şahin Şerifoğulları'nın gençlere hediyeleri olacaktır. 11 Haziran Pazar günü saat 14.00'da AYT sınavından çıkan bütün öğrenciler Elazığ Belediyesi tarafından sağlanacak servislerle Millet Bahçesinde yemek ikramı, internet paket hediyeleri ve aynı zamanda konserlerle sınav öncesinde gönüllerince eğlenme imkanlarına ulaşacaklardır. Devamında sınav öncesi velilerin ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla Çarşamba günü saat 19.00'da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde Elazığ Belediyesinin destekleriyle ülkemizin önemli eğitimcilerinden Alişan Kapaklı hocamızın bir semineri olacaktır. Bu seminere katılanlara Belediye Başkanımız tarafından kitap hediye edilecektir. 17-18 Haziran'da ise YKS sınav merkezlerinde de Elazığ Belediyesi, velilere ve öğrencilere hediyeler vererek sınav heyecanlarına ortak olacaktır. 4 Temmuz'da başlayan LYS tercihleri ve YKS tercih süreçlerinde Türkiye'de ilk defa sınav öncesi, sınav günü ve sınav sonrasında sınava hazırlık programı düzenlemiş olacak. Eğitime, eğitimcilere ve gençlere büyük destek veren Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na ve personellerine KURSDER olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştu.