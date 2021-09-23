İhlas Haber Ajansı

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Başkan Şerifoğulları'ndan üniversite öğrencilerine destek

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yurt ve konaklama ile ilgili mağduriyet yaşayan üniversite öğrencilerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.


Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Elazığ'da üniversiteyi kazanan, yurt ve konaklama ile ilgili mağduriyet yaşayan öğrencilerin yanında olduklarını duyurdu. Başkan Şerifoğulları yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler; tarihin, kültürün ve medeniyetin kadim şehrine öncelikle hoş geldiniz. Yurt ve konaklama ile ilgili mağduriyet yaşayan kıymetli öğrencilerimizin Elazığ Belediyesi olarak her zaman yanındayız” dedi.

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