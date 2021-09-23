Başkan Şerifoğulları'ndan üniversite öğrencilerine destek

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Elazığ'da üniversiteyi kazanan, yurt ve konaklama ile ilgili mağduriyet yaşayan öğrencilerin yanında olduklarını duyurdu. Başkan Şerifoğulları yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler; tarihin, kültürün ve medeniyetin kadim şehrine öncelikle hoş geldiniz. Yurt ve konaklama ile ilgili mağduriyet yaşayan kıymetli öğrencilerimizin Elazığ Belediyesi olarak her zaman yanındayız” dedi.