Başkan Şerifoğulları,vatandaşlarla çadırda iftarını açtı

Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Aytar Meydanı'na her Ramazan'da olduğu gibi yine iftar çadırı kuruldu. Ramazanın ilk günü yaklaşık bin 500 kişiye çadırda iftar verildi. Başkan Şahin Şerioğulları'da çadıra gelerek vatandaşlarla hem yemek ikram etti, hemde onlarla birlikte orucunu açtı.

Ramazan'ın bereket ayı olduğunu belirten Başkan Şahin Şerifoğulları, “ Ramazan ayı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulma olan bir ay. Ramazan ayı, birlik, beraberlik, bolluk, bereket ayı. Birliğimizin, beraberliğimizin çok sık yaşandığı en güzel aylardan bir tanesi. Bunu idrak etmenin mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Tabi çok güzel bir dua var. Rabbim bizleri bayrama kavuştursun. Rabbim bütün hemşerilerimizi inşallah bayrama kavuşturur. Bu noktada Ramazan ayının öncelikle hemşerilerimize, daha sonra ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, barışa, kardeşliğe, sevgiye vesile olmasını temenni ediyorum”dedi.

Öteyandan iftar çadırında ikram edilen yemeklerin masrafını, isteyen iş adamları, kurum veya derneklerin üstlenebildiği, ilk iftarın masrafını da bir derneğin karşıladığı belirtildi.