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Başkan Yanılmaz çalışmaları yerinde inceledi

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, şehri kuzeyden kuşatan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nın, Yıldızbağları, Ulukent ve Doğukent Mahallelerindeki 2.etap çalışmalarını yerinde inceledi.


Başkan Yanılmaz, ilk olarak Yıldızbağları Mahallesi'nden geçen bulvar güzergahının çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Yine proje çalışmalarından sorumlu ilgili belediye birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Yanılmaz, daha sonra Ulukent ve Doğukent Mahallelerini ziyaret etti.


Çalışmaların hızla ilerlediğini dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, mevsim koşullarının elverişliliği doğrultusunda proje aşamalarının aksamadan ilerleyeceğini ve etap etap hizmete açılacağını kaydetti.

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