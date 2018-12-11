Başkan Yanılmaz, FHGC'yi ziyaret etti

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni (FHGC) ziyaret etti.

Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, FHGC'yi ziyaret etti.FHGC Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yanılmaz, karşılıklı istişarede bulundu.

Köklü bir geçmişe sahip olan cemiyeti her geçen gün biraz da etkin hale getirmek için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışma yaptıklarını belirten FHGC Başkanı Semih Erdem,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü içinde, çalışan gazetecilere özel bir program hazırlayacaklarını ifade etti.