Başkan Yanılmaz gazilerle bir araya geldi

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Yanılmaz ziyaretinde tüm gazilerle yakından ilgilenirken, kendilerine minnet duyduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın her fırsatta kendilerini ziyaret ettiğini belirten Dernek Başkanı Mehmet Namık Bulut, gazilere verdiği değeri her bir gazinin şahsen hissettiğini söyledi.

Gazilere minnettar olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Gazilerimiz vatanımızın bütünlüğü için canlarını ortaya koymuş insanlardır. Bu vatanın savunmasında verdiğiniz emek, ortaya koymuş olduğunuz cesaret azim ve kararlılık bugün bizlerin hür bir şekilde bu vatanda yaşamamıza vesile oldu. Yurt içinde, yurt dışında teröristlere karşı vermiş olduğumuz mücadelede hem şehitlerimiz hem gazilerimiz var. Eğer biz başımız dik bir şekilde yaşamak istiyorsak hem gazilerimiz hem şehitlerimiz olacak. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Tarih boyunca hep bu böyle olmuştur. Ben gazilerimize tekrar çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ”dedi.