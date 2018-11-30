Başkan Yanılmaz'dan, başkan adayı Şerifoğulları'na ziyaret

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, partisinin başkan adayı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret ederek,” Bu bir bayrak yarışıdır. Davamız, inancımız baki, insanlar gelip geçicidir”dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine atanmasının ardından kente gelişinde sevenleri tarafından havalimanında karşılandı. Coşkulu kalabalığın sevgi gösterisinin ardından açıklama yapan Başkan Yanılmaz, yeni görevinde de Elazığ için elinden gelen en iyi hizmeti yapacağını söyledi. Başkan Yanılmaz'ın daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerioğulları'nı ziyaret ederek birliktelik mesajı verdi.

Yanılmaz;” Gece gündüz demeden çalışmamızı yapacağız”

Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da Ak belediyeciliğini 31 Mart 2019'dan sonra da devam edeceğini belirten Başkan Yanılmaz,” Bizim attığımız bütün adımların özünde milletimiz var. 2014-2019 yılları arasında Elazığ'ımızda güzel bir AK Parti yerel yönetimler anlayışını ortaya koyduk. Bu bir bayrak yarışıdır. Davamız, inancımız baki, insanlar gelip geçicidir. İnanıyorum ki Şahin kardeşimizde 2019 yılında itibaren bayrağı devralarak en yüksek yere götürecektir. Biz bu bayrağı devralması için elimizden gelen bütün gayreti bütün çalışmayı ortaya koyacağız. İnşallah bütün teşkilatlarımızla birlikte 31 Mart 2019 tarihine kadar gece gündüz demeden çalışmalarımızı yapacağız. Ben Şahin kardeşimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum”diye konuştu.

Şerifoğulları;”Amacımız millete hizmet etmek”

Başkan Yanılmaz'ın kente gelir gelmez kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları,” Belediye Başkanımızın 5 yıla yakın süre zarfından Elazığ'ımızı en iyi yerlere getirme adına yaptığı çok ciddi çalışmalara şahit olduk. Bu millete hizmet yolunda bir bayrak değişimidir. 31 Mart'a kadar Elazığ'ımızın belediye başkanı olarak hizmetlerine devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte 31 Mart sabahına kadar gece gündüz demeden seçim çalışmasını yapacaklarını da aktaran Şerifoğullar,” İnşallah zaferle ayrılacağız. Ondan sonraki süreçte te Elazığ'ımızı en iyi yerlere getirme adına çalışmalarımızı yapacağız. Bizim amacımızı millete hizmet etmek. Bu noktada bütün hemşerilerimizden destek bekliyorum. Elazığımız her şeyin en güzeline layık bir il”diyerek sözlerini tamamladı.