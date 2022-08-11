Başkan Yıldırım'dan şehit Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret

Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret ederek, annesi Ayşe Bülbül'e başsağlığı diledi.

Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül, ölümünün üzerinden geçen 5 yıla rağmen unutulmuyor. Şehadetinin yıl dönümünde AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti. Kabri başında dua eden Başkan Yıldırım, anne Ayşe Bülbül ile uzun süre sohbet ederek başsağlığı diledi.

Başkan Şerafettin Yıldırım, “Allah başka acı keder vermesin. Allah ailesine uzun ömür versin. Biz hepimiz onunla gurur duyuyoruz. Bizlerde sizin bir evladınız. Elazığ'dan AK Parti yönetimi olarak geldik” dedi.