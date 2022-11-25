Basketbol Yerel Lig U16 müsabakaları sona erdi

Elazığ'da 13-23 Kasım tarihleri arası düzenlenen Basketbol Yerel Lig U16 müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Elazığ Basketbol il temsilciliğinin 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan U16 kız-erkek Yerel Lig müsabakaları sona i erdi. 13-23 Kasım tarihleri arası düzenlenen müsabakalara Yakup Kılıç Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Kızlarda Elazığ Belediyespor şampiyonluğa ulaşırken, erkeklerde Gençlik Merkezi SK mutlu sona ulaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden organizasyona ilişkin yapılan açıklamada, ''Basketbol il temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan Yerel Lig müsabakaları çerçevesinde U16 müsabakası tamamlandı. Müsabakada ter döken sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Devam eden müsabakalardaki tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bilindiği üzere Elazığ'ı sporda marka şehir haline getirmek adına gerek yatırımlarla gerekse müsabakalarla spor şehri Elazığ sloganıyla faaliyetlerimizi yapmaya ve sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Basketbolda güzel bir oluşumumuz var ve bu oluşumun meyvelerini ilerleyen yıllarda alacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha müsabakalara katılan tüm takımlarımıza ve teknik ekibe başarılar diliyorum'' dedi.