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Baskil MYO kampüsüne 2 bin 160 fidan dikildi

Elazığ’da FÜ Baskil Meslek Yüksekokulu kampüs alanına "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" kapsamında 2 bin 160 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da FÜ Baskil Meslek Yüksekokulu kampüs alanına "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" kapsamında 2 bin 160 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı “Milli Ağaçlandırma Seferberliği” çerçevesinde Fırat Üniversitesi (FÜ) Baskil MYO kampüs alanında fidanlar toprakla buluştu. Okul Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut ile öğretim elemanları kampüs alanına 2 bin 160 adet selvi ve karaçam fidanı dikti. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın direktifiyle ayrıca, Baskil MYO kampüs alanında regrasyon çalışması başlatıldığı belirtildi. Çalışma kapsamında hem öğrenciler için yeşil bir kampüs alanı oluşturmak hem de ilçe halkına rahat nefes alabilecekleri yürüyüş ve dinlenme alanları kazandırmanın amaçlandığı aktarıldı.


Öte yandan, kampüs alanında öğrenciler için ayrıca, futbol, voleybol, basketbol ve açık ve kapalı kafeteryaların yapılması planlandığı kaydedildi.

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