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Bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Elazığ’da bataklığa saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Elazığ'da bataklığa saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, merkeze bağlı Hicret Mahallesinde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçan bir inek arazide bataklığa saplandı. Sahiplerinin uğraşları sonucu kurtarılamayan hayvan için Belediye İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istendi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ineğin çevresini kazdıktan sonra gövdesine hayvan kurtarma aparatı taktı. Takılan aparat yardımıyla çekilen inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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